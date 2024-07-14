Безугла виступила з різкою критикою в бік Сирського

Заступниця голови Комітету з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Фото: Мар'яна Безугла, Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову виступила з різкою критикою в бік головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського. Цього разу вона розповіла про так званий "Торецький злочин".

Свій допис нардепка опублікувала у Telegram у суботу, 13 липня.

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За словами Безуглої, кожен день перебування Сирського на посаді нібито знижує боєздатність українських військ та вбиває людей. Вона порівняла його зі звільненим раніше генералом Юрієм Содолем.

Щодо "Торецького злочину", вона наводить приклад 24-ї бригади, яка, зокрема, обороняла міста Торецьк та Нью-Йорк більше року.

"Військові вже дуже добре знали місцевість, били росіян углиб на кілометри дронами і не дозволяли прорватися у міста. Проте розвідці стало відомо, що ворог шукає можливості прориву і збирається спробувати це зробити найближчим часом. Раптово Сирський через Содоля дає наказ зняти всю бригаду і відправити на Часів Яр, а 41-шу бригаду, яка була в Часовому Яру, зняти і відправити на Торецьк", — написала вона.

Нардепка підкреслила, що Содоль і Сирський не слухали розвідників, керівництво бригад і оперативно-тактичні угруповання, які попереджали командування про ризики і прорив оборони.

"Про ротацію дізнаються росіяни, і нашим розвідникам стає відомо, що ворог прийняв рішення наступати. В ході аналізу російських перехоплень стає відомо навіть дату та час. Знову зазначаються ризики і що така ротація вже неминуче призведе до прориву. Знову наказ не скасовується, а ніяких резервів не надається", — розповідає Безугла.

Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів. Фото: Сергій Окунєв / NV

За її словами, генерал Содоль під час цих подій розважався в ресторані в Одесі.

Нардепка підкреслює, що під час ротації в Часовому Яру було втрачено позиції, а Генштаб повідомив, що ЗСУ відійшли на більш підготовлені рубежі оборони.

"Зазначу, що ніяких підготовлених рубежів оборони в Часовому Яру не було і немає, і це можуть підтвердити наявні в мережі супутникові знімки", — сказала Безугла.

Далі, за її словами, події розгорталися дуже динамічно. Росіяни окупували Нью-Йорк, Содоля знімають з посади, а Сирський нібито планує знищити докази прийнятих ним рішень.

"Сирський забирає частину підрозділів у 24-ї бригади з Часового Яру і в той же час закидує бригаду розпорядженнями на "відновлення позицій", що не приводить ні до якого відновлення, але призводить до безглуздих людських смертей. Десятки, десятки смертей. Свідків стає менше", — написала народний депутат.

Потім, розповідає Безугла, Сирський готує зняття приданого бригаді підрозділу. Він тривалий час стояв на ключовому напрямку просування росіян у Часів Яр. Такі дії більше погіршили б становище 24-ї бригади.

"Командир бригади йде вже на відкритий конфлікт і просить не відправляти людей "на убій". Сирський починає процес зняття командира бригади", — сказала вона.



Безугла наголошує, що на Торецький напрямок тепер вже треба перекидати додаткові резерви.

Сирський хоче капітуляції?

Безугла з посиланням на джерела також розповіла, що Сирський нібито згоден підписувати режим припинення вогню з Росією.

"Він не вірить в перемогу і щиро вважає, що ми не здатні отримати перевагу над росіянами на власній землі. Адже він мислить симетрично, і робить єдиний логічний для себе висновок", — підсумувала вона.

Нагадаємо, вище командування ЗСУ відсторонило командира 24 бригади імені короля Данила Романа Мамавка, який відмовився віддавати наказ про початок контратаки в Часовому Яру. Самі бійці заявили, що той врятував бригаду від "м'ясного штурму".

Також ми писали, що напередодні Безугла розкритикувала командування Повітряних сил. Нардепка зазначила, що системні проблеми в регіональних командуваннях нікуди не поділися.