Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Безуглая рассказала о "Торецком преступлении" и заявила, что Сырский хочет капитуляции arrow

Безуглая рассказала о "Торецком преступлении" и заявила, что Сырский хочет капитуляции

14 июля 2024 00:41
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Безуглая выступила с резкой критикой в сторону Сырского
Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Марианна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая, Facebook
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Народная депутат Марьяна Безуглая вновь выступила с резкой критикой в сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. На этот раз она рассказала о так называемом "Торецком преступлении".

Свое сообщение нардепка опубликовала в Telegram в субботу, 13 июля.

Читайте также:

В чем Безуглая обвиняет Сырского

По словам Безуглой, каждый день пребывания Сырского в должности якобы снижает боеспособность украинских войск и убивает людей. Она сравнила его с уволенным ранее генералом Юрием Содолем.

Что касается "Торецкого преступления", она приводит пример 24-й бригады, которая, в частности, обороняла города Торецк и Нью-Йорк больше года.

"Военные уже очень хорошо знали местность, били по россиянам вглубь на километры дронами и не позволяли прорваться в города. Однако разведке стало известно, что враг ищет возможности прорыва и собирается попытаться это сделать в ближайшее время. Внезапно Сырский через Содоля дает приказ снять всю бригаду и отправить на Часов Яр, а 41-ю бригаду, которая была в Часовом Яру, снять и отправить на Торецк", — написала она.

Нардепка подчеркнула, что Содоль и Сырский не слушали разведчиков, руководство бригад и оперативно-тактические группировки, которые предупреждали командование о рисках и прорыве обороны.

"О ротации узнают россияне, и нашим разведчикам становится известно, что враг принял решение наступать. В ходе анализа российских перехватов становится известно даже дату и время. Снова указываются риски и что такая ротация уже неизбежно приведет к прорыву. Снова приказ не отменяется, а никаких резервов не предоставляется", – рассказывает Безуглая.

Руїни Торецьк
Разрушения в Торецке в результате боевых действий и российских обстрелов. Фото: Сергей Окунев / NV

По ее словам, генерал Содоль в ходе этих событий развлекался в ресторане в Одессе.

Нардепка подчеркивает, что во время ротации в Часовом Яру были упущены позиции, а Генштаб сообщил, что ВСУ отошли на более подготовленные рубежи обороны.

"Отмечу, что никаких подготовленных рубежей обороны в Часовом Яру не было и нет, и это могут подтвердить имеющиеся в сети спутниковые снимки", — сказала Безуглая.

Далее, по ее словам, события разворачивались очень динамично. Россияне оккупировали Нью-Йорк, Содоля снимают с должности, а Сырский планирует уничтожить доказательства принятых им решений.

"Сырский забирает часть подразделений у 24-й бригады из Часового Яра и в то же время забрасывает бригаду распоряжениями на "восстановление позиций", что не приводит ни к какому восстановлению, но приводит к бессмысленным человеческим смертям. Десятки, десятки смертей. Свидетелей становится меньше ", — написала народный депутат.

Далее, рассказывает Безуглая, Сырский готовит снятие приданого бригаде подразделение. Оно долгое время стояло на ключевом направлении продвижения россиян в Часов Яр. Такие действия больше ухудшили бы положение 24-й бригады.

"Командир бригады идет уже на открытый конфликт и просит не отправлять людей "на убой". Сырский начинает процесс снятия командира бригады", — сказала она.

Безуглая подчеркивает, что на Торецкое направление теперь уже нужно перебрасывать дополнительные резервы.

Сырский хочет капитуляции?

Безуглая со ссылкой на источники также рассказала, что Сырский якобы согласен подписывать режим прекращения огня с Россией.

"Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Он ведь мыслит симметрично, и делает единственный логический для себя вывод", — подытожила она.

Напомним, высшее командование ВСУ отстранило командира 24 бригады имени короля Даниила Романа Мамавка, отказавшегося отдавать приказ о начале контратаки во Временном Яру. Сами бойцы заявили, что тот спас бригаду от "мясного штурма".

Также мы писали, что накануне Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил. Нардепка отметила, что системные проблемы в региональных командованиях никуда не подевались.

Марьяна Безуглая ВСУ Донецкая область народные депутаты Александр Сырский критика

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля