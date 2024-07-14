Безуглая выступила с резкой критикой в сторону Сырского

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Марианна Безуглая. Фото: Марьяна Безуглая, Facebook

Народная депутат Марьяна Безуглая вновь выступила с резкой критикой в сторону главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. На этот раз она рассказала о так называемом "Торецком преступлении".

Свое сообщение нардепка опубликовала в Telegram в субботу, 13 июля.

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По словам Безуглой, каждый день пребывания Сырского в должности якобы снижает боеспособность украинских войск и убивает людей. Она сравнила его с уволенным ранее генералом Юрием Содолем.

Что касается "Торецкого преступления", она приводит пример 24-й бригады, которая, в частности, обороняла города Торецк и Нью-Йорк больше года.

"Военные уже очень хорошо знали местность, били по россиянам вглубь на километры дронами и не позволяли прорваться в города. Однако разведке стало известно, что враг ищет возможности прорыва и собирается попытаться это сделать в ближайшее время. Внезапно Сырский через Содоля дает приказ снять всю бригаду и отправить на Часов Яр, а 41-ю бригаду, которая была в Часовом Яру, снять и отправить на Торецк", — написала она.

Нардепка подчеркнула, что Содоль и Сырский не слушали разведчиков, руководство бригад и оперативно-тактические группировки, которые предупреждали командование о рисках и прорыве обороны.

"О ротации узнают россияне, и нашим разведчикам становится известно, что враг принял решение наступать. В ходе анализа российских перехватов становится известно даже дату и время. Снова указываются риски и что такая ротация уже неизбежно приведет к прорыву. Снова приказ не отменяется, а никаких резервов не предоставляется", – рассказывает Безуглая.

Разрушения в Торецке в результате боевых действий и российских обстрелов. Фото: Сергей Окунев / NV

По ее словам, генерал Содоль в ходе этих событий развлекался в ресторане в Одессе.

Нардепка подчеркивает, что во время ротации в Часовом Яру были упущены позиции, а Генштаб сообщил, что ВСУ отошли на более подготовленные рубежи обороны.

"Отмечу, что никаких подготовленных рубежей обороны в Часовом Яру не было и нет, и это могут подтвердить имеющиеся в сети спутниковые снимки", — сказала Безуглая.

Далее, по ее словам, события разворачивались очень динамично. Россияне оккупировали Нью-Йорк, Содоля снимают с должности, а Сырский планирует уничтожить доказательства принятых им решений.

"Сырский забирает часть подразделений у 24-й бригады из Часового Яра и в то же время забрасывает бригаду распоряжениями на "восстановление позиций", что не приводит ни к какому восстановлению, но приводит к бессмысленным человеческим смертям. Десятки, десятки смертей. Свидетелей становится меньше ", — написала народный депутат.

Далее, рассказывает Безуглая, Сырский готовит снятие приданого бригаде подразделение. Оно долгое время стояло на ключевом направлении продвижения россиян в Часов Яр. Такие действия больше ухудшили бы положение 24-й бригады.

"Командир бригады идет уже на открытый конфликт и просит не отправлять людей "на убой". Сырский начинает процесс снятия командира бригады", — сказала она.



Безуглая подчеркивает, что на Торецкое направление теперь уже нужно перебрасывать дополнительные резервы.

Сырский хочет капитуляции?

Безуглая со ссылкой на источники также рассказала, что Сырский якобы согласен подписывать режим прекращения огня с Россией.

"Он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле. Он ведь мыслит симметрично, и делает единственный логический для себя вывод", — подытожила она.

Напомним, высшее командование ВСУ отстранило командира 24 бригады имени короля Даниила Романа Мамавка, отказавшегося отдавать приказ о начале контратаки во Временном Яру. Сами бойцы заявили, что тот спас бригаду от "мясного штурма".

Также мы писали, что накануне Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил. Нардепка отметила, что системные проблемы в региональных командованиях никуда не подевались.