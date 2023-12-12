Безугла задекларувала майже півмільйона гривень доходів

Мар'яна Безугла. Фото: УНІАН

Мар'яна Безугла, депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки задекларувала 483,7 тисяч гривень доходів. Окрім того, вона вказала 10 тисяч доларів готівки та 147,5 тисяч гривень на банківському рахунках у 2022 році.

Про це свідчать дані реєстру декларацій.

Читайте також:

Безугла задекларувала півмільйона гривень і квартиру у Києві

Згідно з декларацією, Безугла володіє з грудня 2019 року квартирою у Києві площею 75,1 кв. метрів вартістю 164 тис. гривень.

З 1 лютого 2022 року нардепка орендує квартиру у Києві площею 44,8 кв. метрів, вартість не вказана.

Єдиним джерелом доходів вказана зарплата у парламенті, яка склала 483 724 гривень за 2022 рік.

Також народна депутатка задекларував 147 576 гривень на банківських рахунках в Приватбанку і 10 тис. доларів готівки.

Раніше ми повідомляли, що народна депутатка Мар'яна Безугла створила опитування, в якому запропонувала змінити умови демобілізації для військових. Вона зазначила, що є варіант, який знаходиться в розробці, тобто замість демобілізації після 36 місяців — відпустка. Це також стосується контрактників.

Нагадуємо, що народна депутатка Мар'яна Безугла звернулася до українців із закликом вступати до лав ЗСУ. Вона відзначила, що найкращим волонтерством наступного року стане служба на фронті.