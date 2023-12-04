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Депутати СН обговорять поведінку Безуглої, але з фракції поки не виключать

4 грудня 2023 19:16
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Ілля Рябінін
редактор
Депутати СН обговорять поведінку Безуглої, але з фракції поки не виключать
Нардепка Мар'яна Безугла. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Депутати політфракції "Слуга народу" під час засідання наприкінці цього тижня проаналізують одіозні заяви Мар'яни Безуглої щодо відставки чинного військового командування ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним. Проте спільного рішення про виключення з партії скандальної політикині поки не існує.

Про це повідомляє "Суспільне мовлення" з посиланням на два джерела у партії на умовах анонімності. 

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Думка "Слуги народу" про заяви Безуглої

"Усі тихо сидять, рішення про виключення немає. Це дуже погано. У нас багато людей. Якщо цього не відбудеться, якщо її не виключать з політради партії, з членів партії, і взагалі не буде рішення фракції, то в нас багато людей самі понаписують заяви. Ця історія кидає тінь на всіх. Неприпустимо те, що Безугла зараз розколює суспільство", — заявило одне з джерел.

На думку іншого джерела, ймовірне написання заяв інших членів партії про вихід — це перебільшення.

"У нас буде засідання фракції найближчим часом про це. Не щодо Мар’яни Безуглої, а взагалі щодо питання, які вона порушила. Там будемо щось вирішувати, поки що нічого немає", — говорить джерело.

Водночас у фракції згодні з тим, що виникли "досить глибокі проблеми", але це не повинно бути предметом для публічних дискусій.

"Це треба вирішувати в середині силового блоку, хоча б у профільному комітеті Верховної Ради. Незрозуміло, чому вона вирішила це зробити, однак, ці проблеми треба розв'язувати серед тих людей, які мають повноваження їх вирішувати", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше частина депутатів СН захотіла виключити Безуглу з фракції після її скандальних заяв. А не так давно одіозна політикиня влаштувала "кастинг" на посаду Головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного. 

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