Депутати СН обговорять поведінку Безуглої, але з фракції поки не виключать
Депутати політфракції "Слуга народу" під час засідання наприкінці цього тижня проаналізують одіозні заяви Мар'яни Безуглої щодо відставки чинного військового командування ЗСУ на чолі з Валерієм Залужним. Проте спільного рішення про виключення з партії скандальної політикині поки не існує.
Про це повідомляє "Суспільне мовлення" з посиланням на два джерела у партії на умовах анонімності.
Думка "Слуги народу" про заяви Безуглої
"Усі тихо сидять, рішення про виключення немає. Це дуже погано. У нас багато людей. Якщо цього не відбудеться, якщо її не виключать з політради партії, з членів партії, і взагалі не буде рішення фракції, то в нас багато людей самі понаписують заяви. Ця історія кидає тінь на всіх. Неприпустимо те, що Безугла зараз розколює суспільство", — заявило одне з джерел.
На думку іншого джерела, ймовірне написання заяв інших членів партії про вихід — це перебільшення.
"У нас буде засідання фракції найближчим часом про це. Не щодо Мар’яни Безуглої, а взагалі щодо питання, які вона порушила. Там будемо щось вирішувати, поки що нічого немає", — говорить джерело.
Водночас у фракції згодні з тим, що виникли "досить глибокі проблеми", але це не повинно бути предметом для публічних дискусій.
"Це треба вирішувати в середині силового блоку, хоча б у профільному комітеті Верховної Ради. Незрозуміло, чому вона вирішила це зробити, однак, ці проблеми треба розв'язувати серед тих людей, які мають повноваження їх вирішувати", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше частина депутатів СН захотіла виключити Безуглу з фракції після її скандальних заяв. А не так давно одіозна політикиня влаштувала "кастинг" на посаду Головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного.
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