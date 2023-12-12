Безуглая задекларировала почти полмиллиона гривен доходов

Марианна Безуглая. Фото: УНИАН

Марьяна Безуглая, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки задекларировала 483,7 тысячи гривен доходов. Кроме того, она указала 10 тысяч долларов наличности и 147,5 тысячи гривен на банковском счетах в 2022 году.

Об этом свидетельствуют данные реестра деклараций.

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Согласно декларации, Безугла владеет с декабря 2019 года квартирой в Киеве площадью 75,1 кв. метров стоимостью 164 тыс. гривен.

С 1 февраля 2022 нардепка арендует квартиру в Киеве площадью 44,8 кв. метров, стоимость не указана.

Единственным источником доходов указана зарплата в парламенте, которая составила 483 724 гривен за 2022 год.

Также народный депутат задекларировала 147 576 гривен на банковских счетах в Приватбанке и 10 тыс. долларов наличных.

Ранее мы сообщали, что народный депутат Марьяна Безугла создала опрос , в котором предложила изменить условия демобилизации для военных. Она отметила, что есть вариант, который находится в разработке, то есть вместо демобилизации после 36 месяцев отпуск. Это касается контрактников.

Напоминаем, что народный депутат Марьяна Безуглая обратилась к украинцам с призывом вступать в ряды ВСУ. Она отметила, что лучшим волонтерством на следующий год станет служба на фронте.