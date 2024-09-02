Суд обрав запобіжні заходи для блогера Олександра Слобоженка та його спільника

Блогер-мільйонник Олександр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Суд обрав запобіжні заходи столичному блогеру Олександру Слобоженку, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, та його спільнику. Наразі він перебуває у розшуку.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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Запобіжні заходи Слобоженку та його спільнику

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора, суд обрав запобіжний захід Слобоженку — тримання під вартою.

"Також змінено раніше обраний запобіжний захід його спільнику на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тис. грн застави та взято під варту в залі суду", — йдеться у повідомленні.

В Офісу генпрокурора нагадали, що блогер та його спільник підозрюються в умисному ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Слідство встановило, що частину з цих коштів Слобоженко легалізував, придбавши елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу.

Наразі досудове розслідування, яке здійснюється детективами Бюро економічної безпеки, триває.