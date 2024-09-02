Суд обрав запобіжні заходи для блогера Олександра Слобоженка та його спільника

Блогеру-мільйоннику Слобоженку та його спільнику обрано запобіжні заходи
Суд обрав запобіжні заходи столичному блогеру Олександру Слобоженку, який ухилився від сплати понад 200 млн грн податків, та його спільнику. Наразі він перебуває у розшуку.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у понеділок, 2 вересня.
Запобіжні заходи Слобоженку та його спільнику
За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора, суд обрав запобіжний захід Слобоженку — тримання під вартою.
"Також змінено раніше обраний запобіжний захід його спільнику на тримання під вартою із можливістю внесення 45 млн 420 тис. грн застави та взято під варту в залі суду", — йдеться у повідомленні.
В Офісу генпрокурора нагадали, що блогер та його спільник підозрюються в умисному ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Слідство встановило, що частину з цих коштів Слобоженко легалізував, придбавши елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу.
Наразі досудове розслідування, яке здійснюється детективами Бюро економічної безпеки, триває.
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