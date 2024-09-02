Суд избрал меры пресечения для блогера Александра Слобоженко и его сообщника

Блогер-миллионник Александр Слобоженко. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Суд избрал меры пресечения столичному блогеру Александру Слобоженко, который уклонился от уплаты более 200 млн грн налогов, и его сообщнику. Сейчас он находится в розыске.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в понедельник, 2 сентября.

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Меры пресечения Слобоженко и его сообщнику

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора, суд избрал меру пресечения Слобоженко — содержание под стражей.

"Также изменена ранее избранная мера пресечения его сообщнику на содержание под стражей с возможностью внесения 45 млн 420 тыс. грн залога и взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что блогер и его сообщник подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налогов на более 200 млн грн и легализации имущества, полученного преступным путем. Следствие установило, что часть из этих средств Слобоженко легализовал, приобретя элитные объекты недвижимости и автомобили премиум-класса.

Сейчас досудебное расследование, которое осуществляется детективами Бюро экономической безопасности, продолжается.