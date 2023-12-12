Блокада кордону, кияни без метро та зустріч Зеленського з Байденом — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні в ефірі Новини.LIVE поговоримо про те, що польські перевізники знову заблокували пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Окрім того, прокоментуємо зустріч Зеленського з Байденом та запуск човникового руху між станціями "Деміївська" та "Теремки" у Києві.

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Про що ефір

Польські перевізники знову заблокували пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". На дорозі з польського боку стоїть вантажівка з причепом, яка нібито зламалася.

У Києві з 13 грудня планують запустити човниковий рух між станціями "Деміївська" та "Теремки". Наразі випробування відбувається в нічному режимі. Після цього буде розроблений графік руху потягів. Питання на мільярди.

Також Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським колегою Джо Байденом і не тільки.

Про це та інгі цікаве теми ми поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали, Богдан Ференс — кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад", Іван Герасимович — генерал-майор, ексзаступник Голови СБУ, Голова Правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України, Олег Лісний — політолог.

Раніше ми писали, що Угорщина продовжує блокувати початок переговорів Європейського союзу з Україною про вступ до блоку. Відповідно, країни Союзу не можуть знайти спільного рішення щодо формулювання підсумкового висновку саміту ЄС.