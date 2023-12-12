Блокада границы, киевляне без метро и встреча Зеленского с Байденом — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня в эфире Новини.LIVE поговорим о том, что польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Кроме того, прокомментируем встречу Зеленского с Байденом и запуск челночного движения между станциями "Демеевская" и "Теремки" в Киеве.

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О чем эфир

Польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск". На дороге с польской стороны стоит грузовик с прицепом, который якобы сломался.

В Киеве с 13 декабря планируют запустить челночное движение между станциями "Демеевская" и "Теремки". В настоящее время испытание проходит в ночном режиме. После этого будет разработан график движения поездов. Вопросы на миллиарды.

Также президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом и не только.

Об этой и инге интересной теме мы поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали, Богдан Ференс — кандидат политических наук, эксперт-международник, Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин", Иван Герасимович — генерал-майор, экс-заместитель Председателя СБУ, Председатель Правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины, Олег Лесной — политолог.

Ранее мы писали, что Венгрия продолжает блокировать начало переговоров Европейского союза с Украиной о вступлении в блок. Соответственно, страны Союза не могут найти общего решения по формулированию итогового заключения саммита ЕС.