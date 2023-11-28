Блокада на кордоні, вплив погоди на бойові дії та звільнення Безуглої — ефір Новини.LIVE

Блокада перевізників на кордоні з Польщею. Фото: Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов та нардеп Ігор Кривошеєв. Вони обговорили різні теми, які є актуальними наразі в Україні.

Прямий ефір Новини.LIVE можна подивитися на Youtube-каналі.

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Загалом вони говорили про попередження польської сторони щодо обмеження руху на ще одному з пунктів пропуску на кордоні.

Також вони розповіли, як погіршення погодних умов вплине на просування ЗСУ.

Крім того, обговорювалася й тема про зняття Безуглої з посади заступниці голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки після скандальних висловлювань про Залужного.

Нагадаємо, раніше гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Він розповів про те, чи дійсно Росія готує новий наступ попри шалені втрати під Авдіївкою та дав оцінку ситуації на фронті.