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Блокада на границе, влияние погоды на боевые действия и увольнение Безуглой — эфир Новини.LIVE

28 ноября 2023 08:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Блокада на границе, влияние погоды на боевые действия и увольнение Безуглой — эфир Новини.LIVE
Блокада перевозчиков на границе с Польшей. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Гостями студии Новини.LIVE стали военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов и нардеп Игорь Кривошеев. Они обсудили разные темы, которые актуальные сейчас в Украине.

Прямой эфир Новини.LIVE можно посмотреть на Youtube-канале.

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В целом, они говорили о предупреждении польской стороны об ограничении движения на еще одном из пунктов пропуска на границе.

Также они рассказали, как ухудшение погодных условий повлияет на продвижение ВСУ.

Кроме того, обсуждалась и тема о снятии Безуглой с должности заместителя председателя комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке после скандальных высказываний о Залужном.

Напомним, ранее гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Он рассказал о том, действительно ли Россия готовит новое наступление, несмотря на бешеные потери под Авдеевкой, и дал оценку ситуации на фронте.

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