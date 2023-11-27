РФ готує новий наступ попри втрати під Авдіївкою — ефір Новини.LIVE

Важкі бої під Авдіївкою. Колаж: Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Він розповість про те, чи дійсно Росія готує новий наступ попри шалені втрати під Авдіївкою, та дасть оцінку ситуації на фронті.

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Ефір Новини.LIVE з Дмитром Снєгірьовим

Тема дискусії з ведучим каналу Віталієм Прудиусом — втрати ворога під Авдіївкою, наступ окупантів на Куп'янськ та заява Сергія Наєва щодо можливого повторного широкомасштабного наступу.

Нагадаємо. що сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом та віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку. Він подякував їм за візит до Києва.

Також голова держави провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Вони обговорили нещодавні події на Близькому Сході.