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РФ готує новий наступ попри втрати під Авдіївкою — ефір Новини.LIVE

27 листопада 2023 21:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
РФ готує новий наступ попри втрати під Авдіївкою — ефір Новини.LIVE
Важкі бої під Авдіївкою. Колаж: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE —  військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Він розповість про те, чи дійсно Росія готує новий наступ попри шалені втрати під Авдіївкою, та дасть оцінку ситуації на фронті.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Тема дискусії з ведучим каналу Віталієм Прудиусом — втрати ворога під Авдіївкою, наступ окупантів на Куп'янськ та заява Сергія Наєва щодо можливого повторного широкомасштабного наступу.

Нагадаємо. що сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом та віцепрезиденткою Європейського інвестиційного банку. Він подякував їм за візит до Києва.

Також голова держави провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Вони обговорили нещодавні події на Близькому Сході.

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