Блокування кордону з Україною — словацькі перевізники висунули ультиматум

Черги з вантажівок на словацькому кордоні. Фото: Twitter Cloooud

Триває блокада українсько-словацького кордону. Перевізники Словаччини висунули нову погрозу. Вони хочуть повністю заблокувати пропукний пункт "Вишнє-Нємецьке – Ужгород".

Про це повідомляє Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS).

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Погрози словацьких перевізників

Далекобійники Словаччини пригрозили повним блокуванням кордону з Україною. Вони висунули ультиматум про закриття пункту пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" за умови, що проблема зі скасуванням системи дозволів для українських перевізників не буде вирішена. Однак, у повідомленні зазначається, що UNAS розуміє, що вирішення цієї ситуації є складним кроком.

"Саме тому UNAS залишається у стані готовності до страйку, і у випадку, якщо не буде іншої альтернативи для вирішення ситуації, UNAS готовий повністю заблокувати прикордонний пункт "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" в обох напрямках", — вказали в UNAS.

Скасування дозвільної системи для українських перевізників

За інформацією з заяви, словацькі далекобійники вдячні міністру транспорту Словаччини Йозефу Ражу за розгляд проблеми скасування дозвільної системи для українських перевізників. також вони відзначили вплив міністра на ситуацію з автомобільним транспортом Словаччини в Брюсселі.

"Ми також хотіли б подякувати йому за те, що він зустрінеться з представниками UNAS в четвер, 7 грудня, де ми також обговоримо вплив цієї ситуації та будемо шукати рішення, щоб її змінити", — написано у заяві.

Погрози про повну блокаду кордону. Фото: скриншот допису UNAS

Нагадаємо, 4 грудня, о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися. Відтепер оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

Додамо, у Єврокомісії незадоволені подіями на українсько-польському кордоні та виступають за збереження "транспортного безвізу" з Україною, попри вимоги польських протестувальників. У відомстві також наголосили, що проводять переговори з країнами, аби знайти прийнятні рішення в межах чинного законодавства.