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Блокирование границы с Украиной — словацкие перевозчики выдвинули ультиматум

6 декабря 2023 12:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Блокирование границы с Украиной — словацкие перевозчики выдвинули ультиматум
Очереди из грузовиков на словацкой границе. Фото: Twitter Cloooud
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Продолжается блокада украинско-словацкой границы. Перевозчики Словакии выдвинули новую угрозу. Они хотят полностью заблокировать пункт "Вишне- Немецкое — Ужгород".

Об этом сообщает Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS).

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Угрозы словацких перевозчиков

Дальнобойщики Словакии пригрозили полной блокадой границы с Украиной. Они выдвинули ультиматум о закрытии пункта пропуска "Вишне-Немецкое — Ужгород" при условии, что проблема отмены системы разрешений для украинских перевозчиков не будет решена. Однако в сообщении отмечается, что UNAS понимает, что разрешение этой ситуации является сложным шагом.

"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне-Немецкое — Ужгород" в обоих направлениях", — указали в UNAS.

Отмена разрешительной системы для украинских перевозчиков

По информации из заявления, словацкие дальнобойщики благодарны министру транспорта Словакии Йозефу Ражу за рассмотрение проблемы отмены разрешительной системы для украинских перевозчиков. Также они отметили влияние министра на ситуацию с автомобильным транспортом Словакии в Брюсселе.

"Мы также хотели бы поблагодарить его за то, что он встретится с представителями UNAS в четверг, 7 декабря, где мы также обсудим влияние этой ситуации и будем искать решение, чтобы ее изменить", — говорится в заявлении.

Угрозы о полной блокаде границы
Угрозы о полной блокаде границы. Фото: скриншот поста UNAS

Напомним, 4 декабря, в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились. Теперь оформление транспортных средств осуществляется установленным порядком.

Добавим, в Еврокомиссии недовольны событиями на украинско-польской границе и выступают за сохранение "транспортного безвиза" с Украиной, несмотря на требования польских протестующих. В ведомстве также подчеркнули, что проводятся переговоры со странами, чтобы найти приемлемые решения в рамках действующего законодательства.

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