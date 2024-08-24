Бійці 3 ОШБр відповіли чого їм не вистачає з мирного життя на фронті

Військові ЗСУ на Сумщині. Фото ілюстративне: REUTERS

Військові 3-ї ОШБр поділилися думками, чого їм не вистачає в житті поза фронтом. Вони також відповіли на звинувачення щодо "доглянутості" медійних воїнів у кадрі.

Про це розповіли військові з позивними "Дацик" та "Процент" під час подкасту "Штурмовий подкаст".

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Чого не вистачає військовим з цивільного життя

Один з військових на запитання ведучого про те, чого йому не вистачає з цивільного світу, відповів, що йому бракує спокою та близьких поруч.

"Тут можна майже все. Всі умови є, які в тебе були на гражданці, звичайно, крім того, що ти засинаєш і прокидаєшся з коханою дружиною чи дівчиною з дитиною, і тебе нікуди завтра не покличуть. Ти будеш так само ходити чстенький, ситий, напрасований. Це все залежить ще від командира підрозділу, бо є такі, що дуже урізають умови", — сказав військовий з позивним "Дацик".

Звинувачення про надмірну вишколеність військових

Водночас інший військовий з позивним "Процент" дав відповідь на регулярну тему обговорення серед цивільних. Мовляв, військові, які часто стають гостями ефірів чи інтерв'ю або з'являються у відеороликах, "занадто акуратні" і скидаються на "диванних експертів", ніж на військових. Він пояснив, що у військових немає проблем із гігієною на фронті, все залежить від самих захисників та їх командирів.

"Завжди кумедно, коли пишуть в коментарях про підстрижені бороди, от ви нагладжені чистенькі, диванні войска сидять. Насправді якщо людина хоче за собою доглядати, вона це може зробити будь-де. Ну відносно будь-де. Але є де помитися, де постригтися", — сказав він.