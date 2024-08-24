Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Олександру Сирському

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала головкому Збройних сил України Олександру Сирському. Нові звання також отримали голова Генштабу Анатолій Баргилевич та командуючий ООС Андрій Гнатов.

Відповідний указ вже з'явився на сайті глави держави у суботу, 24 серпня.

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Скриншот указу Зеленського

Зауважимо, що до цього Олександр Сирський носив звання генерал-полковника.

Також глава держави присвоїв нові військові звання ще двом провідним офіцерам командування ЗСУ: