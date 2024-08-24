Володимир Зеленський присвоїв звання генерала Олександру Сирському

Зеленський присвоїв нове звання головкому ЗСУ Сирському — деталі
24 серпня 2024 13:21
Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Ілюстративне фото: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерала головкому Збройних сил України Олександру Сирському. Нові звання також отримали голова Генштабу Анатолій Баргилевич та командуючий ООС Андрій Гнатов.
Відповідний указ вже з'явився на сайті глави держави у суботу, 24 серпня.
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Зауважимо, що до цього Олександр Сирський носив звання генерал-полковника.
Також глава держави присвоїв нові військові звання ще двом провідним офіцерам командування ЗСУ:
- начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу присвоїли звання генерал-лейтенанта, тоді як раніше він був генерал-майором.
- командувачу ООС Андрію Гнатову присвоїли звання генерал-майора, тоді як раніше він був бригадним генералом.
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