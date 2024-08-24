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Не хватает только одного — военные сказали, чего хотят из "гражданского" мира

24 августа 2024 15:06
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Бойцы 3 ОШБр ответили чего им не хватает из мирной жизни на фронте
Военные ВСУ в Сумской области. Фото иллюстративное: REUTERS
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Военные 3-й ОШБр поделились мыслями, чего им не хватает в жизни вне фронта. Они также ответили на обвинения в "ухоженности" медийных воинов в кадре.

Об этом рассказали военные с позывными "Дацик" и "Процент" во время подкаста "Штурмовой подкаст".

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Чего не хватает военным из гражданской жизни

Один из военных на вопрос ведущего о том, чего ему не хватает из гражданского мира, ответил, что ему не хватает покоя и близких рядом.

"Здесь можно почти все. Все условия есть, какие у тебя были на гражданке, конечно, кроме того, что ты засыпаешь и просыпаешься с любимой женой или девушкой с ребенком и тебя никуда завтра не позовут. Ты будешь так же ходить чистенький, сытый, наглаженный. Это все зависит еще от командира подразделения, потому что есть такие, которые очень урезают условия", — сказал военный с позывным "Дацик".

Обвинения о чрезмерной вышколенности военных

В то же время другой военный с позывным "Процент" ответил на регулярную тему обсуждения среди гражданских. Мол, военные, которые часто становятся гостями эфиров или интервью или появляются в видеороликах, "слишком аккуратные" и похожи больше на "диванных экспертов", чем на военных. Он объяснил, что у военных нет проблем с гигиеной на фронте, все зависит от самих защитников и их командиров.

"Всегда забавно, когда пишут в комментариях о подстриженных бородах, вот вы наглаженные, чистенькие, диванные войска сидят. На самом деле если человек хочет за собой ухаживать, он это может сделать где угодно. Ну относительно где угодно. Но есть где помыться, где постричься", — сказал он.

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