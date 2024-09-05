Прокуратура викрила посадовця Міноборони, який брав хабарі за призначення виплат військовим

Затримання підозрюваного. Фото: Офіс генерального прокурора

Спеціалізовані прокурори у сфері оборони Центрального регіону викрили корупційну схему за участю представника Міністерства оборони та двох його спільників. Їх підозрюють у отриманні неправомірної вигоди за сприяння в призначенні виплат військовим, які стали інвалідами через поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у четвер, 5 вересня.

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Деталі корупційної схеми

Згідно з даними слідства, керівник відділу Департаменту Міноборони, начальник фінансової служби військової частини та колишній військовослужбовець цієї частини організували схему отримання хабарів від військових, які отримали поранення. В обмін на гроші вони обіцяли сприяти ухваленню рішення про позачергової виплати у зв'язку з інвалідністю.

Затримання підозрюваного. Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці зафіксували факт отримання посадовцем Міністерства оборони та його спільниками понад 300 тисяч гривень. Їх затримали під час отримання чергової частини неправомірної вигоди, яка складала 1,9 тисячі доларів США та 76 тисяч гривень. Зараз вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.