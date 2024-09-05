Прокуратура разоблачила должностного лица Минобороны, который принимал взятки за назначение выплат военным

Задержание подозреваемого. Фото: Офис генерального прокурора

Специализированные прокуроры в сфере обороны Центрального региона разоблачили коррупционную схему с участием представителя Министерства обороны и двух его сообщников. Их подозревают в получении неправомерной выгоды при содействии в назначении выплат военным, ставшим инвалидами из-за ранений.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг, 5 сентября.

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Детали коррупционной схемы

Согласно данным следствия, руководитель отдела Департамента Минобороны, начальник финансовой службы воинской части и бывший военнослужащий этой части организовали схему получения взяток от военных, получивших ранения. В обмен на деньги они обещали содействовать принятию решения о внеочередной выплате в связи с инвалидностью.

Задержание подозреваемого. Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители зафиксировали факт получения должностным лицом Министерства обороны и его сообщниками более 300 тысяч гривен. Их задержали во время получения очередной части неправомерной выгоды, которая составляла 1,9 тысяч долларов США и 76 тысяч гривен. Сейчас решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.