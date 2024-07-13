Путіна намагалися вбити кілька разів — Буданов

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Президента Росії Володимира Путіна намагалися вбити кілька разів, але ті спроби були невдалими. Росіяни бояться його втратити.

Про це в інтерв'ю виданню New Voice розповів керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

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Спроби вбити Путіна

Буданов розповів, що спроби вбити Путіна були, проте тим, хто це хотів зробити, не вдалося довести справу до кінця.

"Вони були, але, як бачите, поки що невдалі", — сказав Буданов.

Водночас він додав, що Путін більше не є такою компромісною фігурою для свого оточення та третейським суддею, який усіх влаштовує.

Керівник ГУР згадав у контексті розмови розповіді своєї бабусі, яка ще застала смерть Сталіна.

"Вона казала, людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю керівник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що існує ризик посилення наступу російських загарбників на півночі. При цьому Буданов нагадав, що наступ росіян з півночі вже відбувається.

Раніше Буданов розповів про своє ставлення до Дональда Трампа. Він спокійно ставиться до його можливого приходу до влади у Сполучених Штатах Америки.