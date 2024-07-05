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В ISW повідомили, чи готовий Путін до мирних переговорів з Україною

5 липня 2024 08:56
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Дмитро Галушка
Редактор
Війна Росії проти України — Путін воюватиме до перемоги
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін впевнений у перемозі Росії у війні проти України шляхом повзучої окупації, виснаження Сил оборони і припинення допомоги з боку західних партнерів. Про це свідчить його небажання вести будь-які переговори про мир.

Про це говориться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін воюватиме до перемоги

Аналітики ISW аналізують заяви диктатора, які він виголосив під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у четвер, 4 липня.

Окрім усього іншого, Путін відкинув участь Росії в будь-яких важливих переговорах щодо договору про припинення вогню.

Натомість він продовжує вимагати повної "демілітаризації" України, як передумови для будь-якої угоди про припинення вогню. Таким чином, Путін вимагає від України фактичної капітуляції.

В ISW звернули увагу на той факт, що замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, Путін відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню.

Крім того, на думку експертів Інституту, Путін відкинув Верховну Раду як можливу контактну особу для переговорів, хоча раніше стверджував, що вона є єдиним легітимним українським органом, з яким Росія вестиме переговори.

Аналітики ISW переконані, що Путін працюватиме над відновленням та розширенням своїх сил "для майбутньої агресії, спрямованої на знищення Української Держави".

Також ми писали про те, що Україна найближчим часом не очікує участі російського президента Володимира Путіна в будь-яких переговорах. Спільна робота США та Китаю мала б найбільше шансів на успіх.

Раніше Президент України Володимир Зеленський сказав, що припинення вогню не буде закінченням війни, а просто заморозить конфлікт. Він вважає, що такий розвиток подій надасть Росії перевагу.

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