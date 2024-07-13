Путина пытались убить несколько раз - Буданов

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Президента России Владимира Путина пытались убить несколько раз, но попытки были неудачными. Россияне боятся его потерять.

Об этом в интервью изданию New Voice рассказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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Попытки убить Путина

Буданов рассказал, что попытки убить Путина были, однако тем, кто хотел это сделать, не удалось довести дело до конца.

"Они были, но, как видите, пока неудачны", — сказал Буданов.

В то же время он добавил, что Путин больше не является такой компромиссной фигурой для своего окружения и устраивающих всех третейским судьей.

Руководитель ГУР упомянул в контексте разговора рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Сталина.

"Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной жизни. стабильности", — подытожил Буданов.

Напомним, в этом же интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны заявил, что существует риск усиления наступления российских захватчиков на севере.

Ранее Буданов рассказал о своем отношении к Дональду Трампу. Он спокойно относится к возможному приходу к власти в Соединенных Штатах Америки.