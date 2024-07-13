Путина пытались убить несколько раз - Буданов

Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
Президента России Владимира Путина пытались убить несколько раз, но попытки были неудачными. Россияне боятся его потерять.
Об этом в интервью изданию New Voice рассказал руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Попытки убить Путина
Буданов рассказал, что попытки убить Путина были, однако тем, кто хотел это сделать, не удалось довести дело до конца.
"Они были, но, как видите, пока неудачны", — сказал Буданов.
В то же время он добавил, что Путин больше не является такой компромиссной фигурой для своего окружения и устраивающих всех третейским судьей.
Руководитель ГУР упомянул в контексте разговора рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Сталина.
"Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной жизни. стабильности", — подытожил Буданов.
Напомним, в этом же интервью руководитель Главного управления разведки Минобороны заявил, что существует риск усиления наступления российских захватчиков на севере.
Ранее Буданов рассказал о своем отношении к Дональду Трампу. Он спокойно относится к возможному приходу к власти в Соединенных Штатах Америки.
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