Експерт сказав коли в Україні зменшать відключення

Енергетик працює на енергооб'єкті. Фото: ДТЕК

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені російськими обстрілами енергооб'єкти. У разі відсутності ворожих атак в Україні можуть значно зменшити відключення вже з наступного тижня.

Про це в ефірі "Київ24" заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Експерт заявив, що сприятливий прогноз про вимкнення світла в Україні з наступного тижня, 9 вересня, він зробив судячи з того, як відновлюють високовольтні мережі. Ймовірно, вже до вихідних їх зможуть відновити до того стану, який був до масованої ракетно-дронової російської атаки 26 серпня.

Також паралельно тривають ремонтні кампанії з відновлення різних енергоблоків, що зазнали пошкоджень ще під час весняних атак та технічних аварій.

"Я сподіваюся, що наступного тижня у нас буде максимум одна черга відключень, а можливо і не буде відключень взагалі", — сказав Харченко.

Попри це, експерт додав, що такі умови реальні, лише якщо не буде нових російських атак на енергетику України.