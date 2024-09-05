Эксперт сказал когда в Украине уменьшат отключение

Энергетик работает на энергообъекте. Фото: ДТЭК

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные российскими обстрелами энергообъекты. В случае отсутствия вражеских атак, в Украине могут значительно снизить отключение уже со следующей недели.

Об этом в эфире "Киев24" заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Эксперт заявил, что благоприятный прогноз об отключении света в Украине со следующей недели, 9 сентября, он сделал, судя по тому, как восстанавливают высоковольтные сети. Вероятно, уже к выходным их смогут восстановить до того состояния, которое было до массированной ракетно-дроновой российской атаки 26 августа.

Также параллельно продолжаются ремонтные кампании по восстановлению различных энергоблоков, которые получили повреждения еще во время весенних атак и технических аварий.

"Я надеюсь, что на следующей неделе у нас будет максимум одна очередь отключений, а возможно у не будет отключений вообще", — сказал Харченко.

Несмотря на это, эксперт добавил, что такие условия реальны, только если не будет новых российских атак на энергетику Украины.