Через негоду у десяти областях України фіксують знеструмлення

Ліквідація наслідків негоди в Одеській області. Фото: ДСНС

Через потужний снігопад в Україні перекриті низка транспортних магістралей. Також фіксуються відключення електропостачання у десяти областях, однак найважча ситуація наразі в Одеській та Миколаївській областях.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Одеська область:

Рятувальники проводять роботи з ліквідації наслідків негоди як у місті Одеса, так і по Одеському регіону. Зокрема, 62 рази надавали допомогу щодо буксирування вантажних та легкових автомобілів з ускладнених ділянок доріг та вилучили 145 авто (з них 6 автобусів та 5 автомобілів ШМД);

— прибрано 13 дерев, надано допомогу 248 особам.

У ДСНС нагадують, що рух трасою М15 (Одеса — Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.

Також відомо, що встановлено пересувний пункт обігріву за межами с. Знамянка Березівського району та один пересувний пункт обігріву прямує до пункту пропуску "Тудора" за межами с. Старокозаче Білгород-Дністровського району.

Миколаївська область:

На Миколаївщині рятувальники 18 разів залучались до ліквідації наслідків негоди. Зокрема, 14 разів надавали допомогу з буксирування автомобілів з ускладнених ділянок доріг та вилучили 22 транспортних засоби, в яких перебувало 25 осіб.

Також співробітники ДСНС чотири рази розпилювали та прибирали дерева, що впали на проїжджі частини доріг.

Ситуація з електропостачанням

За інформацією Укренерго, внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях. До відновлення залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі тимчасово призупинять роботу великих районних котелень. Передумовою цьому стали складні погодні умови та перепади напруги в електромережі міста. Також в обласному центрі можливі перебої з водопостачанням.

Крім того, через негоду, яка сьогодні вирує в Одесі, значна частина рухомого складу КП "Одесміськелектротранс" заблокована та не може обслуговувати пасажирів. Це пов’язано з падінням дерев на контактну мережу та подекуди відсутність електропостачання.