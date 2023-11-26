Из-за непогоды в десяти областях Украины фиксируют обесточивание
Из-за мощного снегопада в Украине перекрыты ряд транспортных магистралей. Также фиксируются отключение электроснабжения в десяти областях, однако самая тяжелая ситуация сейчас в Одесской и Николаевской областях.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Одесская область:
Спасатели проводят работы по ликвидации последствий непогоды как в городе Одесса, так и по Одесскому региону. В частности, 62 раза оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 145 авто (из них 6 автобусов и 5 автомобилей СМП). Также убрано 13 деревьев, оказана помощь 248 человек.
В ГСЧС напоминают, что движение по трассе М15 (Одесса — Рени) запрещено к преодолению последствий непогоды.
Также известно, что установлен передвижной пункт обогрева вне с. Знаменка Березовского района и 1 передвижной пункт обогрева следует в пункт пропуска "Тудора" вне с. Староказачье Белгород-Днестровского района.
Николаевская область:
В Николаевской области спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды. В частности, 14 раз оказывали помощь по буксировке автомобилей с усложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек.
Также сотрудники ГСЧС четыре раза распилили и убирали деревья, упавшие на проезжие части дорог.
Ситуация с электроснабжением
По информации Укрэнерго, в результате усложнения погодных условий обесточено 386 населенных пунктов в 10 областях. К восстановлению привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее стало известно, что в Одессе временно приостановят работу больших районных котельных. Причиной этого стали сложные погодные условия и перепады напряжения в сети города. Также в областном центре возможны перебои с водоснабжением.
Кроме того, из-за непогоды, которая сегодня бушует в Одессе, значительная часть подвижного состава КП "Одессэлектротранс" заблокирована и не может обслуживать пассажиров. Это связано с падением деревьев на контактную сеть и иногда отсутствие электроснабжения.
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