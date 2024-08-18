Обстріл Дніпропетровської області 18 серпня — поранено працівника ДСНС

Рятувальники ДСНС гасять пожежу на підстанції. Ілюстративне фото: ДСНС

У Дніпропетровській області у неділю, 18 серпня, пролунали вибухи. Внаслідок подвійного ворожого удару по одній з підстанцій постраждав рятувальник ДСНС.

Про це заявили в пресслужбі Міненерго.

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Як підкреслили у відомстві, внаслідок атаки ворожого безпілотника на підстанцію виникла пожежа. Проте під час ліквідації наслідків пожежі росіяни завдали повторного удару, внаслідок чого було поранено працівника ДСНС.

Пораненого рятувальника було доставлено до лікарні. Саму пожежу було ліквідовано.