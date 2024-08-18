Чи вимикатимуть в Україні світло та через що — пояснення від Міненерго

Електромонтер ДТЕК лагодить електромережу. Ілюстративне фото: ДТЕК Київські енергомережі

В Україні існує ймовірність поновити відключення світла. Причинами цьому може бути не тільки підвищення температури, а й слабка потужність енергообладнання на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колесник в етері телемарафону у неділю, 18 серпня.

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Урядовець заявив, що наразі енергосистема досі не може запрацювати в повному обсязі після восьми масових російських атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас зараз триває активна робота з відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Ми вже пройшли половину шляху цієї найбільшої ремонтної кампанії для того, аби максимальний склад обладнання був підготовлений до наступного опалювального сезону", — сказав Колесник.

Він також вчергове підтвердив інформацію відомства про запровадження відключень через потенційну спеку. Водночас наступні два дні світло в українців не вимикатимуть.

"Сьогодні ми не застосуємо графіки обмеження, і завтра теж не будемо. Однак складна погода може призвести до підвищення споживання електроенергії. Особливо, коли це досить висока стійка температура", — наголосив чиновник.