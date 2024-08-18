Чи вимикатимуть в Україні світло та через що — пояснення від Міненерго

Не тільки спека — в Міненерго назвали причину нових ймовірних відключень світла
В Україні існує ймовірність поновити відключення світла. Причинами цьому може бути не тільки підвищення температури, а й слабка потужність енергообладнання на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.
Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колесник в етері телемарафону у неділю, 18 серпня.
Чому в Україні знову відключатимуть світло
Урядовець заявив, що наразі енергосистема досі не може запрацювати в повному обсязі після восьми масових російських атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас зараз триває активна робота з відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури.
"Ми вже пройшли половину шляху цієї найбільшої ремонтної кампанії для того, аби максимальний склад обладнання був підготовлений до наступного опалювального сезону", — сказав Колесник.
Він також вчергове підтвердив інформацію відомства про запровадження відключень через потенційну спеку. Водночас наступні два дні світло в українців не вимикатимуть.
"Сьогодні ми не застосуємо графіки обмеження, і завтра теж не будемо. Однак складна погода може призвести до підвищення споживання електроенергії. Особливо, коли це досить висока стійка температура", — наголосив чиновник.
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