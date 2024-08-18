Обстрел Днепропетровской области 18 августа — ранен работник ГСЧС

Из-за обстрела подстанции в Днепропетровской области пострадал спасатель — детали от Минэнерго
18 августа 2024 14:35
Спасатели ГСЧС тушат пожар на подстанции. Иллюстративное фото: ГСЧС
В Днепропетровской области в воскресенье, 18 августа, раздались взрывы. В результате двойного вражеского удара по одной из подстанций пострадал спасатель ГСЧС.
Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго.
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Как подчеркнули в ведомстве, в результате атаки вражеского беспилотника на подстанцию возник пожар. Однако во время ликвидации последствий пожара россияне нанесли повторный удар, в результате чего был ранен работник ГСЧС.
Раненый спасатель был доставлен в больницу. Сам пожар был ликвидирован.
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