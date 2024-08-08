На Сумщині закрили гумкоридор — евакуація можлива через Білорусь

Через російські обстріли призупинено роботу гумкоридору на Сумщині — як евакуюватись
У Сумській області призупинено роботу гуманітарного коридору "Колотилівка — Покровка". Причиною цьому стали постійні обстріли зі боку росіян.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Рада".
Як тепер евакуюватися з ТОТ
За словами Верещук, для виїзду з тимчасово окупованих територій (ТОТ) можна скористатись чинним коридором "Мокрани — Доманове" через білорусько-український кордон на Волині.
"Користуючись нагодою, звертаюся до людей: якщо ви не можете перетнути кордон у пункті пропуску "Колотилівка — Покровка", то їдьте через республіку Білорусь", — сказала вона.
Посадовиця наголосила, що у випадку необхідності громадяни можуть звернутися до Мінреінтеграції за номером 1548.
"Ми допоможемо", — підсумувала Верещук.
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