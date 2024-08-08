В Сумской области закрыли гумкоридор — эвакуация возможна через Беларусь

Из-за российских обстрелов приостановлена работа гумкоридора в Сумской области — как эвакуироваться
В Сумской области приостановлена работа гуманитарного коридора "Колотыловка — Покровка". Причиной стали постоянные обстрелы со стороны россиян.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телеканала "Рада".
Как теперь эвакуироваться с ТОТ
По словам Верещук, для выезда с временно оккупированных территорий (ТОТ) можно воспользоваться действующим коридором "Мокраны — Доманово" через белорусско-украинскую границу на Волыни.
"Пользуясь случаем, обращаюсь к людям: если вы не можете пересечь границу в пункте пропуска "Колотыловка — Покровка", то поезжайте через республику Беларусь ", — сказала она.
Чиновница подчеркнула, что в случае необходимости граждане могут обратиться в Минреинтеграции по номеру 1548.
"Мы поможем", — подытожила Верещук.
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