В Сумской области закрыли гумкоридор — эвакуация возможна через Беларусь

Эвакуация с ВОТ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Сумской области приостановлена работа гуманитарного коридора "Колотыловка — Покровка". Причиной стали постоянные обстрелы со стороны россиян.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телеканала "Рада".

Читайте также:

Как теперь эвакуироваться с ТОТ

По словам Верещук, для выезда с временно оккупированных территорий (ТОТ) можно воспользоваться действующим коридором "Мокраны — Доманово" через белорусско-украинскую границу на Волыни.

"Пользуясь случаем, обращаюсь к людям: если вы не можете пересечь границу в пункте пропуска "Колотыловка — Покровка", то поезжайте через республику Беларусь ", — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что в случае необходимости граждане могут обратиться в Минреинтеграции по номеру 1548.

"Мы поможем", — подытожила Верещук.