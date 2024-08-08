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Из-за российских обстрелов приостановлена работа гумкоридора в Сумской области — как эвакуироваться

8 августа 2024 14:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Сумской области закрыли гумкоридор — эвакуация возможна через Беларусь
Эвакуация с ВОТ. Иллюстративное фото: ГСЧС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Сумской области приостановлена работа гуманитарного коридора "Колотыловка — Покровка". Причиной стали постоянные обстрелы со стороны россиян.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире телеканала "Рада".

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По словам Верещук, для выезда с временно оккупированных территорий (ТОТ) можно воспользоваться действующим коридором "Мокраны — Доманово" через белорусско-украинскую границу на Волыни.

"Пользуясь случаем, обращаюсь к людям: если вы не можете пересечь границу в пункте пропуска "Колотыловка — Покровка", то поезжайте через республику Беларусь ", — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что в случае необходимости граждане могут обратиться в Минреинтеграции по номеру 1548.

"Мы поможем", — подытожила Верещук.

В Сумской области закрыли гумкоридор
Сообщение Минреинтеграции в Facebook

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