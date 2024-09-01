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Через відключення електроенергії з України до кінця року виїдуть сотні тисяч громадян, — Bloomberg

1 вересня 2024 09:11
Галина Шподарева - редактор
Через проблеми зі світлом після російських атак з України можуть виїхати ще 400 тисяч громадян — Bloomberg
Знеструмлений Київ. Фото: AFP
Галина Шподарева - редактор

Наймасштабніший російський авіаудар по Україні, що відбувся 26 серпня, може мати серйозні наслідки. Так, через проблеми з електропостачанням та тривалі відключення світла з України цьогоріч можуть виїхати ще до 400 тисяч громадян. 

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на український центральний банк.

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Наслідки обстрілів української енергетики

Як пише Bloomberg, останні авіанальоти відбулися після вторгнення українських військ у Курську область Росії. Цей крок дав українській армії ініціативу, а українському суспільству — необхідний привід для оптимізму.

"Але атаки Москви є нагадуванням про те, що енергетичні проблеми Києва нікуди не поділися. Владі потрібно буде відновити пошкоджені електростанції і знайти спосіб їх захистити — і зробити і те, і інше, поки тривають обстріли", — йдеться в публікації.

За даними видання, цього року в Україні мають намір додати один гігават децентралізованих потужностей, замінивши пошкоджені великі теплові та гідроелектростанції країни сотнями менших електростанцій, які легше приховати. Цей план залежить від природного газу.

Прогноз щодо масового виїзду українців

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на український центральний банк, ще 400 тисяч українців можуть покинути країну цього року через такі труднощі, як віялові відключення електроенергії та загрози для енергетичної інфраструктури.

Якщо Україні вдасться децентралізувати виробництво електроенергії, Москва може перенести свої ракетні та безпілотні атаки на газорозподільну систему, щоб порушити постачання палива. Частота російських авіаударів по таких об'єктах вже зросла цього року.

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