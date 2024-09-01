Из-за проблем со светом после российских атак из Украины могут уехать еще 400 тысяч граждан — Bloomberg

Обесточенный Киев. Фото: AFP

Самый масштабный российский авиаудар по Украине, который произошел 26 августа, может иметь серьезные последствия. Так, из-за проблем с электроснабжением и длительных отключений света из Украины в этом году могут выехать еще до 400 тысяч граждан.

Об этом пишет газета Bloomberg со ссылкой на украинский центральный банк.

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Последствия обстрелов украинской энергетики

Как пишет Bloomberg, последние авианалеты произошли после вторжения украинских войск в Курскую область России. Этот шаг дал украинской армии инициативу, а украинскому обществу необходимый повод для оптимизма.

"Но атаки Москвы являются напоминанием о том, что энергетические проблемы Киева никуда не делись. Властям нужно будет восстановить поврежденные электростанции и найти способ их защитить — и сделать и то, и другое, пока продолжаются обстрелы", — говорится в публикации.

По данным издания, в этом году в Украине намерены добавить один гигаватт децентрализованных мощностей, заменив поврежденные большие тепловые и гидроэлектростанции страны сотнями меньших электростанций, которые легче скрыть. Этот план зависит от природного газа.

Прогноз по массовому выезду украинцев

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на украинский центральный банк, еще 400 тысяч украинцев могут покинуть страну в этом году из-за таких трудностей, как веерные отключения электроэнергии и угрозы энергетической инфраструктуре.

Если Украине удастся децентрализовать производство электроэнергии, Москва может перенести свои ракетные и беспилотные атаки на газораспределительную систему, чтобы нарушить поставки топлива. Частота российских авиаударов по таким объектам уже выросла в текущем году.