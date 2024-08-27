Задля найшвидшої стабілізації енергосистеми в Міненерго закликали українців до економії світла

Машинний зал в одній з АЕС в Україні після ремонту. Фото: УНІАН

Щоб допомогти стабілізувати енергосистему, у Міненерго закликали українців економити електроенергію. Зараз в України застосовуються одночасно графіки обмеження потужності та погодинні відключення.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у вівторок, 27 серпня.

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Заходи стабілізації енергосистеми

За словами заступника міністра енергетики України Миколи Колісника, на сьогодні є розуміння необхідних заходів, щоб стабілізувати енергосистему.

"Оператори системи розподілу застосовують і графіки обмеження потужності, і графіки погодинні, щоб енергосистема залишалась стабільною", — зазначив заступник міністра.

Також в Міненерго закликали українців споживати світло економно — це допоможе стабілізувати енергосистему.

Для стабілізації енергосистеми зараз залучаються всі існуючі заходи, зокрема оператори застосовують і електроенергію з сусідніх країн. Також відбувається комунікація з міжнародними партнерами, щоб отримати необхідне обладнання.