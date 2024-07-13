У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в неділю, 14 липня

Жінка зі свічкою. Фото ілюстративне: pixabay.com

У неділю, 14 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це у суботу, 13 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло 14 липня

"З 07:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

У ДТЕК повідомили, що в період з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до кінця доби відключення можливі навіть в години, які у графіках відключень позначено світло-сірим кольором.

Скриншот повідомлення ДТЕК

Категорії відключень у графіках:

темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;

біла зона — час, коли світло гарантовано є.

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Нагадаємо, напередодні в Кам'янському Дніпропетровської області влаштували мітинг проти тривалих відключень світла. Мешканці міста поскаржилися, що в їхніх домівках електроенергії немає по 17 годин за добу. Натомість у ДТЕК заявили, що такі графіки доводиться застосовувати, щоб не допустити системної аварії в енергетичній системі.

Також ми повідомляли, що для деяким споживачам доведеться більше платити за світло. Щоправда, це стосується лише порушників, які використовують електрику для комерційних цілей без попередньо укладених договорів з оператором системи розподілу та постачальником електроенергії.