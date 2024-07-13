Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Чергова доба без електроенергії — у НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло сьогодні arrow

Чергова доба без електроенергії — у НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло сьогодні

13 липня 2024 00:05
Чекарьова Марія - редактор
У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в неділю, 14 липня
Жінка зі свічкою. Фото ілюстративне: pixabay.com
Чекарьова Марія - редактор

У неділю, 14 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це у суботу, 13 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

Читайте також:
У НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло 14 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло 14 липня

"З 07:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

У ДТЕК повідомили, що в період з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до кінця доби відключення можливі навіть в години, які у графіках відключень позначено світло-сірим кольором.

У неділю, 14 липня, в Україні знову діятимуть погодинні відключення світла
Скриншот повідомлення ДТЕК

Категорії відключень у графіках:

  • темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
  • світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
  • біла зона — час, коли світло гарантовано є.

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Нагадаємо, напередодні в Кам'янському Дніпропетровської області влаштували мітинг проти тривалих відключень світла. Мешканці міста поскаржилися, що в їхніх домівках електроенергії немає по 17 годин за добу. Натомість у ДТЕК заявили, що такі графіки доводиться застосовувати, щоб не допустити системної аварії в енергетичній системі.

Також ми повідомляли, що для деяким споживачам доведеться більше платити за світло. Щоправда, це стосується лише порушників, які використовують електрику для комерційних цілей без попередньо укладених договорів з оператором системи розподілу та постачальником електроенергії.

електроенергія Укренерго відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня