У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в неділю, 14 липня

Чергова доба без електроенергії — у НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло сьогодні
У неділю, 14 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.
Про це у суботу, 13 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Як відключатимуть світло 14 липня
"З 07:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.
У ДТЕК повідомили, що в період з 00:00 до 07:00 та з 15:00 до кінця доби відключення можливі навіть в години, які у графіках відключень позначено світло-сірим кольором.
Категорії відключень у графіках:
- темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
- світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
- біла зона — час, коли світло гарантовано є.
Де можна подивитися графіки відключень світла
У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:
- Київ;
- Київська область;
- Житомир та область;
- Донецька область;
- Дніпро та область;
- Запоріжжя;
- Кіровоградська область;
- Вінниця та область;
- Волинь;
- Львів та область;
- Полтава та область;
- Одеса та область;
- Чернівці та область;
- Миколаїв та область;
- Харків та область;
- Прикарпаття, Івано-Франківськ;
- Рівне та область;
- Черкаси та область;
- Закарпаття;
- Тернопіль та область;
- Херсон та Херсонська область;
- Суми та область;
- Чернігівська область;
- Хмельницький та область.
Нагадаємо, напередодні в Кам'янському Дніпропетровської області влаштували мітинг проти тривалих відключень світла. Мешканці міста поскаржилися, що в їхніх домівках електроенергії немає по 17 годин за добу. Натомість у ДТЕК заявили, що такі графіки доводиться застосовувати, щоб не допустити системної аварії в енергетичній системі.
Також ми повідомляли, що для деяким споживачам доведеться більше платити за світло. Щоправда, це стосується лише порушників, які використовують електрику для комерційних цілей без попередньо укладених договорів з оператором системи розподілу та постачальником електроенергії.
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