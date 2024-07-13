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На Дніпропетровщині люди влаштували мітинг проти відключень світла — як відреагували у ДТЕК

13 липня 2024 07:25
Чекарьова Марія - редактор
У Кам'янському відбувся мітинг проти тривалих відключень світла
Мітинг проти тривалих відключень світла в Кам'янському. Фото: Суспільне Дніпро
Чекарьова Марія - редактор

У Кам'янському відбулася акція протесту. Люди вийшли на мітинг, аби заявити про необхідність "справедливого розподілу електроенергії".

Про це в п'ятницю, 12 липня, повідомило "Суспільне".

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Участь в акції протесту взяли близько двох сотень людей. За словами мітингувальників, світло в їхніх домівках є лише 4–6 годин на добу. Через різкі відключення може зламатися техніка, а готувати їжу просто немає сенсу, адже все псується.

Протест проти тривалих відключень світла в Кам'янському
Мітинг проти відключень світла у Кам'янському. Фото: Суспільне Дніпро

Також протестувальники зазначили, що в інших регіонах, наприклад, у Вінницькій області такі жорстких обмежень електроспоживання немає, а відсутність світла може призвести до спалаху різних інфекційних хвороб, зокрема холери.

Мітингувальниця із плакатом
Жінка мітингує проти відключень світла. Фото: Суспільне Дніпро

Як відреагували на скаргу населення представники ДТЕК

Спілкуватися з мітингувальниками представники енергокомпанії не стали, а журналістам повідомили, що світло відключають за графіками, згідно зі вказівками Укренерго.

"Енергетики змушені застосовувати графіки відключень, щоб не допустити системної аварії в енергетичній системі. НЕК "Укренерго" висуває достатньо високі обмеження, які ДТЕК "Дніпровські електромережі" зобов'язана дотримуватись. Старого графіку 4/4 вже було неможливо дотримуватися через великий дефіцит електроенергії та команди від НЕК вимикати одночасно 3–4 черги", — зазначили енергетики.

Також вони додали, що відключають усі черги рівномірно — мешканці різних районів міста протягом доби перебувають зі світлом приблизно однакову кількість годин. Перевіривши адреси, які надала ініціативна група, стверджуючи, що там відключень немає, фахівці заявили, що до одного з об'єктів застосовують звичайні графіки відключень. Два інших об'єкти були підключені до лінії, від якої живиться критична інфраструктура, однак їх вже перепідключили.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, по всій території України знову діятимуть погодинні відключення світла. З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, у решту годин задіють три черги.

Раніше виконуючий обов'язки генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк заявив, що ситуація в енергосистемі може покращитися вже наприкінці наступного тижня. Причиною цього стане вихід декількох генеруючих потужностей із ремонту.

мітинг електроенергія Дніпропетровська область ДТЕК відключення світла

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