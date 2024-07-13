В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в воскресенье, 14 июля

Очередные сутки без электроэнергии — в НЭК "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать свет сегодня
В воскресенье, 14 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.
Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Как будут отключать свет 14 июля
"С 07:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно", — говорится в сообщении энергокомпании.
В ДТЭК сообщили, что в период с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до конца суток отключения возможны даже в часы, которые в графиках отключений отмечены светло-серым цветом.
Категории отключений в графиках:
- темно-серая зона — время, когда света точно нет;
- светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
- белая зона — время, когда свет гарантировано есть.
Где можно посмотреть графики отключения света.
В зависимости от места жительства каждый потребитель может узнать наличие или отсутствие света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:
- Киев;
- Киевская область;
- Житомир и область;
- Донецкая область;
- Днепр и область;
- Запорожье;
- Кировоградская область;
- Винница и область;
- Волынь;
- Львов и область;
- Полтава и область;
- Одесса и область;
- Черновцы и область;
- Николаев и область;
- Харьков и область;
- Прикарпатье, Ивано-Франковск;
- Ровно и область;
- Черкассы и область;
- Закарпатье;
- Тернополь и область;
- Херсон и Херсонская область;
- Сумы и область;
- Черниговская область;
- Хмельницкая область.
Напомним, накануне в Каменском Днепропетровской области устроили митинг против длительных отключений света. Жители города пожаловались, что в их домах электроэнергии нет по 17 часов в сутки. В то же время в ДТЭК заявили, что такие графики приходится применять, чтобы не допустить системной аварии в энергетической системе.
Также мы сообщали, что некоторым потребителям придется больше платить за свет. Правда, это касается только нарушителей, использующих электричество для коммерческих целей без предварительно заключенных договоров с оператором распределения и поставщиком электроэнергии.
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