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Чи буде Різдво 2023 вихідним днем — в Кабміні дали відповідь

22 грудня 2023 17:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Чи буде Різдво 2023 вихідним днем — в Кабміні дали відповідь
Засідання Кабінету міністрів. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Свято Різдва, 25 грудня, офіційно не буде вихідним днем в Україні через воєнний стан. Втім, приватні підприємства можуть формувати робочий графік на власний розсуд.

Про це говориться в заяві прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

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Чи буде 25 грудня вихідним днем

"Цього року ми вперше всією Україною будемо відзначати Різдво Христове за новим стилем — 25 грудня. Після війни цей день буде святковим і вихідним. Але зараз війна", — зазначив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем. Це стосується і підприємств критичної інфраструктури.

Своєю чергою приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд.

Раніше ми повідомляли, що Укрпошта та Укрзалізниця об'єдналися та організували різдвяну акцію для військових. Відтак, пасажири, які їдуть поїздами, можуть написати для наших захисників лист та покласти його у спеціальну скриньку "Залізна пошта".

Нагадуємо, що у Львові не один рік під час різдвяних свят в електротранспорті звучали колядки. Втім, цьогоріч їх скасували, зокрема через закон про "Акустичне насильство в громадському транспорті". 

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