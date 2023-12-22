Будет ли Рождество 2023 года выходным днем — в Кабмине дали ответ

Заседание Кабинета Министров. Фото: скриншот

Праздник Рождества, 25 декабря, официально не будет выходным днем в Украине из-за военного положения. Впрочем, частные предприятия могут формировать рабочий график по своему усмотрению.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

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Будет ли 25 декабря выходным днем

"В этом году мы впервые всей Украиной будем отмечать Рождество по новому стилю — 25 декабря. После войны этот день будет праздничным и выходным. Но сейчас война", — отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря станет рабочим днем. Это касается и предприятий критической инфраструктуры.

В свою очередь частный бизнес может устанавливать рабочий график на этот день по своему усмотрению.

Ранее мы сообщали, что Укрпочта и Укрзализныця объединились и организовали рождественскую акцию для военных. Следовательно, пассажиры, которые едут поездами, могут написать для наших защитников письмо и положить его в специальный ящик "Железная почта".

Напомним, что во Львове не один год во время рождественских праздников в электротранспорте звучали колядки. Впрочем, их отменили, в частности из-за закона об "Акустическом насилии в общественном транспорте".