Чи готові українці до об'єднання всіх політсил та кого б хотіли бачити прем'єром

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування, до якого були додані запитання щодо ставлення до створення Уряду національної єдності. Люди також відповіли, кого б хотіли бачити прем'єром.

Про це йдеться в опитуванні КМІС.

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Як проводилося опитування

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. На запитання відповідали люди у віці 18 років і старше. На момент опитування всі вони перебували в країні.

"До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном", — йдеться у повідомленні.

Ставлення українців до створення Уряду національної єдності

Час від часу в країні лунають заклики до створення з більшості фракцій у парламенті Уряду національної єдності. Така модель влади існує в Ізраїлі. Українці відповіли, як вони ставляться до створення такого Уряду з партій "Слуга народу", "ЄС", "Батьківщина" і "Голос":

37% людей ставляться позитивно;

38% — нейтрально;

19% — негативно;

7% не визначилися зі своєю думкою.

Результати опитування. Фото: КМІС

Кого б хотіли бачити прем'єром при такому Уряді

Більшість українців (76%) не змогли відповісти на запитання.

Респонденти, які дали відповідь, назвали 71 різне прізвище. Найчастіше називалися:

Петро Порошенко;

Валерій Залужний;

Юлія Тимошенко.

Результати опитування. Фото: КМІС

Нагадаємо, українці розділилися майже порівну в оцінці того, чи справді між Президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним існує конфлікт. Проте все ж більшість (39%) не вірять, що головнокомандувачі справді посварилися.