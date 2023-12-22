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Готовы ли украинцы к объединению всех политсил и кого бы хотели видеть премьером

22 декабря 2023 10:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Готовы ли украинцы к объединению всех политсил и кого бы хотели видеть премьером
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос, к которому были добавлены вопросы, касающиеся отношения к созданию Правительства национального единства. Люди также ответили, кого хотели бы видеть премьером.

Об этом говорится в опросе КМИС.

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Как проводился опрос

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. На вопросы отвечали люди в возрасте 18 лет и старше. К моменту опроса все они находились в стране.

"В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом", — говорится в сообщении.

Отношение украинцев к созданию Правительства национального единства

Время от времени в стране звучат призывы к созданию из большинства фракций в парламенте Правительства национального единства. Такая модель власти существует в Израиле. Украинцы ответили, как они относятся к созданию такого правительства из партий "Слуга народа", "ЕС", "Батькивщина" и "Голос":

  • 37% людей относятся положительно;
  • 38% — нейтрально;
  • 19% — отрицательно;
  • 7% не определились со своим мнением.
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Результаты опроса. Фото: КМИС

Кого бы хотели видеть премьером при таком правительстве

Большинство украинцев (76%) затруднились ответить на вопрос.

Респонденты, которые дали ответ, назвали 71 разную фамилию. Чаще всего назывались:

  • Петр Порошенко;
  • Валерий Залужный;
  • Юлия Тимошенко.
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Результаты опроса. Фото: КМИС

Напомним, украинцы разделились почти поровну в оценке того, действительно ли между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным существует конфликт. Однако все же большинство (39%) не верят, что главнокомандующие действительно поссорились.

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