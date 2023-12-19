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Стало відомо, кому з політичних діячів українці довіряють найбільше

19 грудня 2023 15:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, кому з політичних діячів українці довіряють найбільше
Президент України Володимир Зеленський під час виступу у ВР. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українці наразі найбільше довіряють президенту України Володимиру Зеленському, волонтеру Сергію Притулі та меру Києва Віталію Кличку. Такі результати з'явилися після опитування, яке було проведено 4-10 грудня.

Про це пише КМІС.

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Кому українці довіряють найбільше

Зазначається, що найвищу довіру має Володимир Зеленський, йому довіряють 77% громадян України, проте у травні 2022 року йому довіряло 90%. Наразі недовіра до президента сягає 22%, в травні було 7%.

Після цього на другому місці опинився Сергій Притула, йому довіряють 69% українців, не довіряють — 25%. Порівняно з травнем 2022 року такі показники стали гіршими.

Також Віталію Кличку довіряють 52% українців, не довіряють — 43%.

За словами соціологів, Віталій Кличко значно втратив рівень довіри, адже в травні показник довіри становив 74%, не довіряли — 18%.

соціологічне дослідження щодо довіри політикам
Результати опитування. Фото: КМІС 

Рівень довіри українців до інших політичних діячів

Після них йдуть політики, яким довіряє значна частина опитуваних, попри те, що вони мають негативний баланс довіри-недовіри.

Зазначається, що 33% українців довіряють главі ОП Андрію Єрмаку, не довіряють — 51% (у травні 2022 року співвідношення було 43% проти 23%, тобто довіри було більше).

Соціологи зазначають, що п’ятий президент Петро Порошенко є єдиним у списку, який має показники довіри кращі, ніж у травні 2022 року. Наразі йому довіряють 27% респондентів, не довіряє — 68% (у травні 2022 року співвідношення було 16% проти 80%).

Крім того, до цієї групи потрапив колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Йому довіряють 25% респондентів, не довіряють — 37%. У травні 2022 року така частка становила 35% проти 25%.

довіра до політиків
Результати опитування. Фото: КМІС 

Проте соціологи наголосили, що 33% опитаних не знають, хто це. 

Водночас до переліку потрапили нардепи Юлія Тимошенко і Юрій Бойко та колишній радник Володимира Зеленського Олексій Арестович.

Тимошенко зараз має довіру — 10%, не довіряють їй — 87% українців. В травні 2022 року їй довіряло 18%, не довіряло — 74%. Бойко має довіру лише 9%, не довіряє йому — 71% репондентів. Раніше таке співвідношення становило 11% проти 66%.

"Ставлення до Арестовича стало діаметрально протилежним. У травні 2022 року більшість українців йому довіряли — 62% проти 21%, які не довіряли. Станом на грудень 2023 року йому довіряють 11%, не довіряють — 78%", — йдеться у результатах опитування КМІС.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри провели дослідження, аби дізнатися, який рівень цифрової грамотності мають українці. Таке дослідження міністерство проводить кожні два роки. 

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