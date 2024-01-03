Чи хочуть українці бачити проросійських депутатів у ВР — результати опитування

Депутати у Верховній Раді України. Ілюстративне фото: wikipedia

В Україні рекордне число громадян не згодні з продовженням роботи проросійських депутатів у Верховній Раді. Лише 1% українців не проти того, аби депутати від заборонених партій допрацювали до наступних виборів.

Про це стало відомо із соціологічного опитування Чесно.

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Українці проти проросійських депутатів у ВР

За даними "Чесно", минулого року показник тих українців, що були не проти проросійських депутатів у ВР, був більшим. Він становив 3%.

Натомість зараз, коли триває другий рік повномасштабного вторгнення, українці негативніше ставляться до депутатів від заборонених партій. Близько 7% громадян запропонували достроково позбавити нардепів депутатських повноважень. А близько 10% пропонують таким депутатам заборонити повторно балотуватися.

"За люстрацію і заборону обіймати посади для представників заборонених партій виступають 14% українців. А от розслідування правоохоронцями діяльності кожного окремо і перевірки на факти державної зради вважають вдалим варіантом 23% громадян", — зазначили в Чесно.

Також за результатами опитування видно, що 38% українців пропонують запровадити не лише два види обмежень для проросійських депутатів, а й притягнути їх до відповідальності за рішення та дії в Україні.

Соціологічне опитування у грудні 2023 року провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Руху ЧЕСНО.

Результати опитування українців про депутатів з проросійськими поглядами

Нагадаємо, результати недавнього опитування показують зміну поглядів українців щодо майбутнього їхньої країни. Згідно з цими даними, знизилася кількість громадян України, які переконані в тому, що через десять років їхня нація процвітатиме як частина Європейського союзу.

Додамо, Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки, до якого були додані запитання про довіру до телемарафону "Єдині новини". Загалом було опитано 1 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму.