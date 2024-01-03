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Хотят ли украинцы видеть пророссийских депутатов в ВР — результаты опроса

3 января 2024 11:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Хотят ли украинцы видеть пророссийских депутатов в ВР — результаты опроса
Депутаты Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине рекордное количество граждан не согласны с продолжением работы пророссийских депутатов в Верховной Раде. Только 1% украинцев не против того, чтобы депутаты от запрещенных партий доработали до следующих выборов.

Об этом стало известно из социологического опроса Честно.

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Украинцы против пророссийских депутатов в ВР

По данным "Честно", в прошлом году показатель тех украинцев, которые были не против пророссийских депутатов в ВР, был больше. Он составил 3%.

Сейчас же, когда длится второй год полномасштабного вторжения, украинцы более негативно относятся к депутатам от запрещенных партий. Около 7% граждан предложили досрочно лишить нардепов депутатских полномочий. А около 10% предлагают таким депутатам запретить повторно баллотироваться.

"За люстрацию и запрет занимать должности для представителей запрещенных партий выступают 14% украинцев. А вот расследование правоохранителями деятельности каждого в отдельности и проверки на факты государственной измены считают удачным вариантом 23% граждан", — отметили в Честно.

Также по результатам опроса видно, что 38% украинцев предлагают ввести не только два вида ограничений для пророссийских депутатов, но и привлечь их к ответственности за решения и действия в Украине.

Социологический опрос в декабре 2023 года провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу Движения ЧЕСТНО.

Рельтаты опроса украинцев о депутатах с пророссийскими взглядами
Результаты опроса украинцев о депутатах с пророссийскими взглядами

Напомним, результаты недавнего опроса показывают изменение взглядов украинцев по поводу будущего их страны. Согласно этим данным, снизилось количество граждан Украины, убежденных в том, что через десять лет их нация будет процветать как часть Европейского союза.

Добавим, Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения, к которому были добавлены вопросы о доверии к телемарафону "Єдині новини". Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

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