Вибори під час війни — Веніславський пояснив, чи це можливо

Народний депутат Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна

Під час війни в країні президентські, парламентські та місцеві вибори проводити не можна. Але наразі сумнівів щодо легітимності чинного президента України бути не може.

Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Відповідаючи на питання, чому в Конституційному суді так і не роз'яснили ситуацію з виборами в умовах воєнного стану, Веніславський пояснив, що для цього потрібне звернення відповідного суб'єкта права, але його не було.

"Для того, щоб Конституційний суд роз'яснював будь-які питання, до нього має звернутися відповідний суб'єкт права на конституційне подання чи конституційне звернення. За моєю інформацією, жодного звернення до Конституційного суду про роз'яснення чи визнання будь-яких положень законів, чи тих, чи інших норм неконституційними не було", — зазначив він.

Водночас нардеп додав, що є норма Конституції, яка говорить, що вибори під час воєнного стану проводитись не можуть. За його словами, йдеться про Статтю 108 Конституції України, яка говорить про те, що президент продовжує виконувати свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України.

"Це означає, що жодних сумнівів щодо легітимності нинішнього президента немає і бути не може", — наголосив Веніславський.

Депутат підкреслив, щоб провести місцеві, парламентські чи президентські вибори, потрібно чекати закінчення війни. Раніше цього зробити не можна через небезпеку виборців.

"Взагалі, це дуже небезпечно. По-перше, ми не зможемо гарантувати безпеку всіх учасників виборчого процесу, і не лише у прифронтових зонах. Навіть у Києві виборчі дільниці можуть стати мішенню агресора", — зауважив нардеп.