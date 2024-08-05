Выборы во время войны — Вениславский объяснил, возможно ли это

Народный депутат Федор Вениславский. Фото: РБК-Украина

Во время войны в стране президентские, парламентские и местные выборы проводить нельзя. Но пока сомнений в легитимности действующего президента Украины быть не может.

Об этом сообщил народный депутат Федор Вениславский в интервью OBOZ.UA.

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Отвечая на вопрос, почему в Конституционном суде так и не разъяснили ситуацию с выборами в условиях военного положения, Вениславский объяснил, что для этого необходимо обращение соответствующего субъекта права, но его не было.

"Для того чтобы Конституционный суд разъяснял любые вопросы, к нему должен обратиться соответствующий субъект права на конституционное представление или конституционное обращение. По моей информации, никакого обращения в Конституционный суд о разъяснении или признании каких-либо положений законов или тех или иных норм неконституционными не было", — отметил он.

В то же время, нардеп добавил, что есть норма Конституции, которая говорит, что выборы во время военного положения проводиться не могут. По его словам, речь идет о статье 108 Конституции Украины, которая говорит о том, что президент продолжает выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины.

"Это означает, что никаких сомнений в легитимности нынешнего президента нет и быть не может", — отметил Вениславский.

Депутат подчеркнул, чтобы провести местные, парламентские или президентские выборы нужно ждать окончания войны. Раньше этого сделать нельзя из-за опасности избирателей.

"Вообще это очень опасно. Во-первых, мы не сможем гарантировать безопасность всех участников избирательного процесса, и не только в прифронтовых зонах. Даже в Киеве избирательные участки могут стать мишенью агрессора", — отметил нардеп.