Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Чи можливий розпуск Верховної Ради під час війни — позиція Зеленського arrow

Чи можливий розпуск Верховної Ради під час війни — позиція Зеленського

19 грудня 2023 18:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чи можливий розпуск Верховної Ради під час війни — позиція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати повинні займатися виключно своєю роботою та бути моральними авторитетами. Проте, на жаль, цього не відбувається.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

Читайте також:

Чи можливий розпуск Верховної Ради 

За словами Президента, у Верховній Раді все ж є відсоток народних депутатів, які працюють та віддають голоси за великі реформи.

"Проте депутат, який гуляє, нічим не відрізняється від бізнесмена, який влаштовує салют на свій день народження", — зазначив він.

Зеленський додав, що він не може розпустити усіх депутатів, бо вибори під час війни проводити не можна.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Крім того, під час пресконференції Зеленський заявив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що завадило успішній контрнаступальній операції Збройних сил України на фронті у 2023 році. За його словами, воїнам не вистачало амуніції, а також не було закрите небо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

11:51 Динамо може очолити відомий український тренер

Актуальне по темі