Чи можливий розпуск Верховної Ради під час війни — позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що народні депутати повинні займатися виключно своєю роботою та бути моральними авторитетами. Проте, на жаль, цього не відбувається.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції.

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За словами Президента, у Верховній Раді все ж є відсоток народних депутатів, які працюють та віддають голоси за великі реформи.

"Проте депутат, який гуляє, нічим не відрізняється від бізнесмена, який влаштовує салют на свій день народження", — зазначив він.

Зеленський додав, що він не може розпустити усіх депутатів, бо вибори під час війни проводити не можна.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США нададуть Україні фінансову допомогу. За його словами, все буде виконано "повністю".

Крім того, під час пресконференції Зеленський заявив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що завадило успішній контрнаступальній операції Збройних сил України на фронті у 2023 році. За його словами, воїнам не вистачало амуніції, а також не було закрите небо.