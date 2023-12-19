Возможен ли роспуск Верховной Рады во время войны — позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что народные депутаты должны заниматься исключительно своей работой и быть нравственными авторитетами. Однако, к сожалению, этого не происходит.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции.

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По словам Президента, в Верховной Раде все же есть процент народных депутатов, работающих и отдающих голоса за большие реформы.

"Однако гуляющий депутат ничем не отличается от бизнесмена, устраивающего салют на свой день рождения", — отметил он.

Зеленский добавил, что он не может распустить всех депутатов, потому что выборы во время войны проводить нельзя.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что США предоставит Украине финансовую помощь. По его словам, все будет выполнено "полностью".

Кроме того, во время пресс-конференции Зеленский заявил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помешало успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины на фронте в 2023 году. По его словам, воинам не хватало амуниции, а также не было закрыто небо.