Зеленський сказав, скільки Україні коштуватиме нова хвиля мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. І зараз немає розуміння, звідки країна може взяти ці кошти.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

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За словами Президента, він поставить уряду питання щодо наявності коштів для чергової мобілізації.

"Що стосується фінансів. Мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 млрд грн. Тому я як президент, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, я хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів, звідки взяти кошти", — наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні стартувала підсумкова пресконференція Володимира Зеленського.

Президент заявив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Також під час пресконференції Зеленський сказав, що взимку українське небо охоронятимуть ще декілька нових зенітно-ракетних систем Patriot.