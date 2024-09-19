Українська мова — які привітання краще не використовувати

Чи можна вживати "здрастуйте" в українській мові — пояснення від мовознавців
Слово "здрастуйте" є прийнятним в українській мові, оскільки його використовували відомі письменники, хоча воно дійсно має схожість з російським аналогом. Однак мовознавці все ж не рекомендують вживати деякі форми привітань.
Про це повідомили мовознавці на порталі Ukrainian Language.
Чи існує в українській мові слово "здрастуйте"
Українська мова містить чимало слів, схожих на інші мовні форми, тому не варто боятися ними послуговуватися у повсякденному спілкуванні.
Мовознавці зазначили, що слово "здрастуйте" вживають у літературних творах з ХІХ по ХХІ століття, всю історію нової української мови. Так, воно схоже на російську лексему "здравствуйте", але це пов’язано з тим, що більшість східноєвропейських мов належать до однієї групи – праслов’янської.
"Немає причин вважати його росіянізмом, хоч би яке схоже на російський аналоґ воно не було", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у творах Панаса Мирного, Пантелеймона Куліша, Олександра Довженка, Олеся Гончара та інших письменників можна знайти це слово.
Мовознавці радять вживати його в повсюдне спілкування, тоді як в офіційній мові краще використовувати синоніми.
Які помилки допускають під час привітань
Якщо слово "здрастуйте" допустиме на привітання, то є такі лексеми, яких не слід вживати, бо вони спотворюють нашу мову.
Мовознавці не радять використовувати такі форми привітання:
- "прівєт";
- "здрастє";
- "як дєла?";
- "какіє люді";
- "шо новєнького?";
- "яка встрєча".
Також слід уникати такі фрази на прощання, як "всього харошого", "досвіданія" та "пака". Адже такі мовні звороти принижують гідність тих, хто ними користується.
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