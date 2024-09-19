Українська мова — які привітання краще не використовувати

Розгублений вчитель у школі. Фото: Freepik

Слово "здрастуйте" є прийнятним в українській мові, оскільки його використовували відомі письменники, хоча воно дійсно має схожість з російським аналогом. Однак мовознавці все ж не рекомендують вживати деякі форми привітань.

Про це повідомили мовознавці на порталі Ukrainian Language.

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Чи існує в українській мові слово "здрастуйте"

Українська мова містить чимало слів, схожих на інші мовні форми, тому не варто боятися ними послуговуватися у повсякденному спілкуванні.

Мовознавці зазначили, що слово "здрастуйте" вживають у літературних творах з ХІХ по ХХІ століття, всю історію нової української мови. Так, воно схоже на російську лексему "здравствуйте", але це пов’язано з тим, що більшість східноєвропейських мов належать до однієї групи – праслов’янської.

"Немає причин вважати його росіянізмом, хоч би яке схоже на російський аналоґ воно не було", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у творах Панаса Мирного, Пантелеймона Куліша, Олександра Довженка, Олеся Гончара та інших письменників можна знайти це слово.

Мовознавці радять вживати його в повсюдне спілкування, тоді як в офіційній мові краще використовувати синоніми.

Які помилки допускають під час привітань

Якщо слово "здрастуйте" допустиме на привітання, то є такі лексеми, яких не слід вживати, бо вони спотворюють нашу мову.

Мовознавці не радять використовувати такі форми привітання:

"прівєт";

"здрастє";

"як дєла?";

"какіє люді";

"шо новєнького?";

"яка встрєча".

Також слід уникати такі фрази на прощання, як "всього харошого", "досвіданія" та "пака". Адже такі мовні звороти принижують гідність тих, хто ними користується.